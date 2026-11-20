Cambio arbitro per Napoli-Torino: Di Bello sostituisce Rapuano, Crezzini quarto uomo
Novità nella designazione arbitrale di Napoli-Torino, sfida in programma domani sera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona e valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Non sarà Antonio Rapuano a dirigere l'incontro tra le formazioni di Massimiliano Allegri e Ignazio Abate, bensì Marco Di Bello, inizialmente designato come quarto ufficiale. Al suo posto, a bordo campo, ci sarà Valerio Crezzini.
Napoli-Torino, il comunicato ufficiale dell'AIA
A rendere nota la variazione è stata l'Associazione Italiana Arbitri attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Si comunica che Antonio Rapuano, designato come Arbitro nella gara Napoli-Torino, in programma sabato 21 novembre e valida per la 12° giornata del Campionato di Serie A, sarà sostituito da Marco Di Bello, il quale a sua volta sarà sostituito nel ruolo di IV ufficiale da Valerio Crezzini".
Ecco la squadra arbitrale completa:
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Peretti – Mondin
Quarto ufficiale: Crezzini
VAR: Camplone
AVAR: Volpi
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
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