Ultim'ora Cambio arbitro per Napoli-Torino: Di Bello sostituisce Rapuano, Crezzini quarto uomo

Cambio dell'ultima ora nella squadra arbitrale di Napoli-Torino: Marco Di Bello dirigerà la partita al posto di Antonio Rapuano.

Novità nella designazione arbitrale di Napoli-Torino, sfida in programma domani sera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona e valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Non sarà Antonio Rapuano a dirigere l'incontro tra le formazioni di Massimiliano Allegri e Ignazio Abate, bensì Marco Di Bello, inizialmente designato come quarto ufficiale. Al suo posto, a bordo campo, ci sarà Valerio Crezzini.

Napoli-Torino, il comunicato ufficiale dell'AIA

A rendere nota la variazione è stata l'Associazione Italiana Arbitri attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Si comunica che Antonio Rapuano, designato come Arbitro nella gara Napoli-Torino, in programma sabato 21 novembre e valida per la 12° giornata del Campionato di Serie A, sarà sostituito da Marco Di Bello, il quale a sua volta sarà sostituito nel ruolo di IV ufficiale da Valerio Crezzini".

Ecco la squadra arbitrale completa:

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Peretti – Mondin

Quarto ufficiale: Crezzini

VAR: Camplone

AVAR: Volpi