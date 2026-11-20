Infortunio Meret, entità e possibili tempi di recupero: l'analisi del dott. Delle Donne

Il dottor Delle Donne analizza il nuovo infortunio di Alex Meret, i possibili tempi di recupero e il legame con le precedenti fratture lombari

Giuseppe Delle Donne, chirurgo ortopedico del gruppo GVM Italia e primario della struttura ortopedica Villa delle Magnolie di Caserta, ha analizzato il nuovo infortunio di Alex Meret, che ha riportato una frattura della quinta vertebra lombare durante un allenamento del Napoli. Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, lo specialista si è soffermato sui possibili tempi di recupero e sull'eventuale collegamento con le precedenti fratture alla schiena subite dal portiere azzurro nel 2021 e nel 2022.

Meret, l'ortopedico Delle Donne: "Terza frattura lombare, bisogna valutare la sua tecnica"

Meret ha riportato una frattura della quinta vertebra lombare. Può esserci un collegamento con i precedenti infortuni del 2021 e del 2022? "Sia nel 2021 che nel 2022 si trattava di fratture dei processi trasversi. Se dovessimo parlare della stessa patologia anche ora, allora sicuramente si deve pensare alla sua tecnica e alle forze applicate sulla zona lombare".

I possibili tempi di recupero

La quinta vertebra lombare è collegata al sacro, una zona sottoposta a carichi elevati soprattutto per un portiere. Cosa possiamo dire sui tempi di recupero? "A questa domanda non si può rispondere senza conoscere con certezza la tipologia di frattura. Se si dovesse trattare nuovamente di una frattura del processo trasverso, i tempi di recupero non dovrebbero variare molto da quelli precedenti. Se dovessero essere interessate altre parti della vertebra, come accade più spesso nella vertebra L5, dovuto ai carichi e alle dinamiche biomeccaniche in quella zona, il discorso potrebbe cambiare completamente".

Trattamento conservativo o intervento chirurgico?

Quali elementi determinano la scelta tra trattamento conservativo e intervento chirurgico per una frattura di L5 in uno sportivo professionista? "Dipende in primis dalla tipologia di frattura. Fratture del tipo AO SPINE A0 (come per esempio la frattura del processo trasverso) rientrano nel campo della terapia conservativa, nella persona qualsiasi come nell'atleta professionista. Per le fratture più importanti (soprattutto AO SPINE A1-A4), che di solito accadono dopo traumi importanti (incidente, alta velocità ecc.), cambia il discorso, quelle si approcciano con varie tecniche chirurgiche".

Le possibili cause di una frattura da stress

Se fosse confermata la diagnosi di frattura da stress, in cosa si differenzierebbe da una frattura traumatica? Quali potrebbero essere le cause? "La frattura da stress non è causata da un singolo trauma, ma è il risultato di microtraumi ripetuti nel tempo. In questo caso specifico penso ai tuffi ripetuti e alle rotazioni brusche del tronco. Una frattura traumatica invece si verifica in seguito a un evento improvviso e ben identificabile, come un incidente o un trauma sportivo. L'osso subisce una forza intensa e si rompe in un momento preciso".

La terza frattura lombare in cinque anni

Per Meret è la terza frattura lombare in cinque anni, ad appena 29 anni... "Se dovesse essere una frattura da meccanismi torsionali ripetuti o altro, forse è necessario fare una valutazione più tecnica che medica".