Obiettivo del Napoli, Morisco è il miglior portiere U23 delle Americhe per tiri affrontati per gol subito

Pedro Morisco, portiere del Coritiba finito nel mirino del Napoli, domina una speciale classifica stilata dal CIES: i numeri del giovane brasiliano.

Tra i profili seguiti dal Napoli per il futuro della porta c'è Pedro Morisco, giovane estremo difensore del Coritiba che si sta mettendo in evidenza in Brasile. A certificare il rendimento del portiere sono anche i numeri pubblicati dal CIES Football Observatory, gruppo di ricerca del Centro Internazionale di Studi sullo Sport, istituto indipendente con sede in Svizzera specializzato, attraverso il suo osservatorio calcistico, nell'analisi statistica delle prestazioni di squadre e giocatori, oltre che dei valori di mercato.

Pedro Morisco in testa alla classifica del CIES: un gol subito ogni 12,2 tiri

L'osservatorio ha stilato una graduatoria dei portieri Under 23 più difficili da battere nei campionati delle Americhe, prendendo in considerazione quelli con almeno 1.000 minuti disputati in questa stagione. A primeggiare è proprio Morisco, con 12,2 tiri affrontati per ogni gol incassato, davanti al connazionale Otávio Costa del Cruzeiro (11,8) e all'uruguaiano Sebastián Jaume dell'Albion (11,2). Il portiere del Coritiba, che vanta già due presenze con la Nazionale brasiliana, si conferma dunque uno dei prospetti più interessanti del panorama americano. Un dato certamente significativo anche in chiave mercato per il Napoli, chiamato a compiere delle valutazioni sul futuro dei propri portieri.