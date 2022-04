Benzema sbaglia 2 rigori in 7', ma il Real vince ancora: Ancelotti sempre più vicino al titolo

Solo quattro punti separano l'ex tecnico del Napoli dal titolo di campione di Spagna.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è sempre più vicino al titolo: successo dei blancos sul campo dell'Osasuna per 1-3 con Alaba, Asensio e Lucas Vazquez marcatori e Budimir a firmare l'illusorio pari. Serata no per Karim Benzema, che fallisce due calci di rigore nel giro di sette minuti. Solo quattro punti separano l'ex tecnico del Napoli dal titolo di campione di Spagna, che lo porterebbe ad essere il primo allenatore a vincere nei maggiori cinque tornei europei. Questa la classifica aggiornata:

Real Madrid 78

Atlético Madrid 61

Barcellona 60**

Siviglia 60*

Betis 57

Real Sociedad 55*

Villarreal 52

Athletic 45*

Osasuna 44

Valencia 42

Celta 39

Espanyol 39*

Elche 38

Getafe 35

Rayo Vallecano 34**

Maiorca 32

Cadice 31*

Granada 30

Levante 25*

Alavés 25