Boca Juniors, Cavani non convince più come prima. Ma il suo futuro non è in dubbio

L’avventura di Edinson Cavani con la maglia del Boca Juniors non sta procedendo a gonfie vele. Arrivato alla Bombonera nel 2023 per l’ultima parentesi della propria carriera, il Matador sembra protagonista di un lento declino, tanto da far sollevare dei dubbi in una dirigenza e in una piazza che due anni fa lo accoglieva a Buenos Aires come il “miglior calciatore straniero della nostra storia”.

La recente partita contro il Newell’s persa per 2-0, così come l’incredibile occasione mancata contro l'Alianza e il rigore sbagliato a Rosario ha riacceso i dubbi sullo status di titolare di Edinson Cavani nel Boca Juniors, dove in stagione ha siglato appena 2 reti in 8 apparizioni. Addirittura un sondaggio pubblicato sul quotidiano argentino Olé ha evidenziato che il 63% dei tifosi xeneizes avrebbe perso la pazienza, esprimendo la volontà nei confronti di mister Gago di voler vedere l’ex Napoli messo in panchina.

Il futuro però, almeno sino al 2026 data della scadenza del contratto che lo lega al club, sarà ancora a Boca, anche perché all’orizzonte c’è il Mondiale per Club, e Cavani non sembra aver per niente voglia di togliersi i panni azzurro-oro della squadra. Difficile che alla fine l'uruguaiano possa accettare una nuova squadra, con l'addio al calcio che si fa plausibile. Lo scrive Football Mercato.