Bologna-Napoli, probabili formazioni Sky: tornano Mario Rui e Zielinski, Lozano titolare

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli è atteso dal match di campionato con il Bologna in programma lunedì alle 18.30. Luciano Spalletti, secondo quanto riferito da Sky sport, è intenzionato a fare diversi cambi rispetto agli undici scesi in campo contro i viola. In porta Meret a causa dell’infortunio di Ospina. Difesa con Di Lorenzo e il ritorno dal 1’ di Mario Rui, mentre al centro Rrahmani e Juan Jesus. Coppia di centrocampo formata da Demme e Lobotka. Alle spalle dell’unica punta Petagna agiranno Politano, Lozano e il rientrante Zielinski. Di seguito le scelte dei due allenatori:

Bologna (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Skov Olsen, Soriano, Dominguez, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna.