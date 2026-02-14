Bove è tornato! Un anno dopo il grande spavento: entra nel finale di Preston-Watford

vedi letture

La notizia più bella del giorno arriva dall’Inghilterra, dove Edoardo Bove è finalmente tornato in campo in una gara ufficiale. L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina ha fatto il suo ingresso all’86’ della sfida tra Watford FC e Preston North End, valida per la 32ª giornata di Championship e terminata 2-2. Un rientro atteso e carico di significato, che segna un momento importante nella sua carriera e nella sua vita personale.

Bove non giocava dal 6 febbraio 2025, giorno del malore accusato durante la partita contro l’Inter, episodio che lo aveva costretto a uno stop lungo oltre un anno. Il ritorno in campo rappresenta quindi una vera e propria rinascita sportiva. A celebrare l’evento è stato lo stesso Watford con un messaggio sui social: “Bove is back”, un saluto simbolico che accompagna il centrocampista in questo nuovo inizio.