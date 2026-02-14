Hojlund specialista delle doppiette: il dato incredibile del danese

vedi letture

Rasmus Hojlund ha deciso con una doppietta l'ultimo match vinto in campionato dal Napoli, 3-2 a Marassi nel turno precedente contro il Genoa. Per il centravannti del Napoli è la quarta doppietta da quando veste la maglia azzurra, la terza consecutiva in Serie A e la quinta stagionale considerando la nazionale danese.

Non realizzava una doppietta in partite ufficiali dal 28 dicembre 2025 (Cremonese-Napoli 0-2, Serie A). In quella occasione furono anche i primi gol segnati nell'anno solare 2026 in Serie A dall'ex United.