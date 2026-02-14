Ufficiale Roma, Gasperini per Napoli copia l’abitudine di Conte: non comunica i convocati

Domani alle 20:45 andrà in scena il Derby del Sole e posticipo della 25ª giornata di Serie A tra Napoli e Roma allo stadio Maradona. Per l'occasione il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini, così come fa sempre Antonio Conte, ha deciso di non diramare la lista dei convocati per la partita.

Pre-tattica, ma anche la speranza in un qualche recupero dell'ultima ora. Come è noto infatti, Dybala e Soulé non sono al meglio della condizione fisica e quindi aleggia ancora un velo di mistero per quanto riguarda la loro disponibilità per l'incontro.