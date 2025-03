"Braccio in sagoma, non è rigore", svelato il colloquio VAR sul mani di Dumfries

In Napoli-Inter, sfida Scudetto terminata 1-1 grazie alle reti di Dimarco e Billing, c'è stato un episodio che ha fatto discutere. Le proteste degli azzurri sono state importanti sul tocco con il braccio di Dumfries: il direttore di gara, Doveri, dopo un consulto al VAR, ha confermato la decisione di campo e non ha assegnato il calcio di rigore. Ecco la traccia del dialogo in sala:

"Se il braccio è in sagoma non è rigore" Decisione che trova in accordo Mauro Tonolini, componente della CAN di A e B: "Stacca il braccio e non aumenta il volume del corpo. Corretta la lettura di Doveri in campo e suffragata dalla sala VAR. Non aumenta il volume in nessun caso".