Bruno Giordano truffato da un napoletano a Roma, detto il 're dei raggiri': cos'è accaduto

TuttoNapoli.net

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli di Maradona, è stato truffato dal 'Re dei raggiri', un 36enne napoletano che si spacciava da tempo per un carabiniere, con tanto di documenti e divisa falsi. I fatti risalgono al maggio del 2017, Giordano provò ad aiutare il figlio senza patente a causa di guida in stato d'ebrezza. Lo raccontano i colleghi Open:

"Da un anno e mezzo il figlio del centravanti di Lazio, Napoli e Ascoli non ha più la patente: gliel’hanno ritirata per guida in stato d’ebbrezza. [...] sostiene di poter far riavere il titolo di guida al ragazzo aggirando il normale iter. Fornendo quindi un permesso di circolazione provvisorio rilasciato dai carabinieri.

[...] Pochi giorni dopo a casa dell’ex calciatore Bruscolotti arriva il permesso. A quel punto il figlio si rimette alla guida. Ma viene fermato per un nuovo controllo e si scopre che il permesso è falso. Il figlio di Giordano si becca altri due anni senza patente. [...] finisce a processo per direttissima. Il pm è Loredana Carrillo".