Brutte notizie per Ancelotti: è positivo al Covid-19 e sarà sostituito dal figlio Davide

TuttoNapoli.net © foto di Federico Titone Carlo Ancelotti è risultato positivo al coronavirus e non sarà in panchina sabato nel match che il Real Madrid disputerà in casa del Celta Vigo. È molto difficile che il tecnico italiani possa guarire in tempo per l'andata dei quarti di Champions League, in programma tra una settimana allo Stamford Bridge contro il Chelsea, a dirigere la squadra, riportano i media spagnoli, dovrebbe essere suo figlio Davide.