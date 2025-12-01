Ufficiale Coppa Italia, la designazione arbitrale di Napoli-Cagliari: c'è Sacchi, ecco la sestina completa

Campionato archiviato, per il Napoli è già tempo di dimenticare la Roma e voltare pagina perché tra due giorni c'è la Coppa Italia: alle 18 di mercoledì gli azzurri ospiteranno il Cagliari al Maradona. Sono state rese note le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale di Coppa e a Fuorigrotta ci sarà Juan Luca Sacchi, coadiuvato da Camplone e Sozza in sala VAR. Di seguito la designazione completa.

NAPOLI - CAGLIARI Mercoledì 03/12 h. 18:00

SACCHI J.L.

BERCIGLI – MASTRODONATO

IV: LA PENNA

VAR: CAMPLONE

AVAR: SOZZA