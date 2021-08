Buona notizia per Spalletti: è rientrato Petagna, l'unica alternativa ad Osimhen

Altro recupero per Luciano Spalletti nell'allenamento di questa mattina a Castel di Sangro. In campo infatti s'è rivisto, per tutta la seduta svolgendo allenamento completo col gruppo, anche Andrea Petagna che era fuori dall'inizio del ritiro. Con l'addio di Tutino, diretto a Parma ed assente anche oggi, e Mertens che dovrà iniziare la riabilitazione, l'ex Spal rappresenta - con ben altre caratteristiche, chiaramente - la sola alternativa ad Osimhen,