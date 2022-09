Buone notizie dal Kosovo: Rrahmani torna in gruppo ed è recuperato per domani con Cipro

Cresce dunque l'ottimismo, l'ex Hellas Verona si sta riprendendo ed è probabile - si legge - che ce la faccia a giocare dall'inizio già domani contro Cipro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie per il Kosovo, così come per il Napoli. Amir Rrahmani a causa di un infortunio non si stava allenando col resto della nazionale da diversi giorni e aveva saltato la gara con l'Irlanda del Nord, ma le ultime che arrivano dal quotidiano Nacionale raccontano che nell'allenamento odierno il difensore centrale classe '94 è sceso regolarmente in campo insieme ai compagni. Cresce dunque l'ottimismo, l'ex Hellas Verona si sta riprendendo ed è probabile - si legge - che ce la faccia a giocare dall'inizio già domani contro Cipro.