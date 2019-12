C'è un veterano (su tutti) che non ha salutato Ancelotti sui social

I social parlano. Dicono. Talvolta spiegano. Carlo Ancelotti non è più l'allenatore del Napoli, molti calciatori lo hanno salutato con un post. Non tutti. Manca qualcuno di importante. Ad esempio Dries Mertens. Uno che coi social ha una certa confidenza. Non è l'unico, ovvio. Manca, ad esempio, anche Callejon, che - a differenza del belga - è sempre stato bravo soprattutto in campo, meno con uno smartphone da utilizzare come finestra sul mondo. Non vuol dire nulla, o forse sì, ma è curiosa l'assenza di messaggi da parte di Mertens per l'ormai suo ex allenatore. Lo ha fatto Insigne, Meret, Fabian, Koulibaly, Manolas, anche il giovane Elmas, il talento Gaetano. Ne mancherebbero tanti altri ma su tutti stupisce il "silenzio" di Mertens.