Cagliari-Napoli, Conte potrebbe fare una sola eccezione sulla formazione

Per la trasferta in Sardegna c'è abbondanza per Antonio Conte, al netto delle condizioni dei rientranti dalle nazionali. Il tecnico potrebbe fare un'eccezione per Anguissa, rientrato solo ieri in Italia ma che sembra ancora in vantaggio su McTominay a centrocampo anche perché contro la squadra di Nicola potrebbe scendere in campo lo stesso undici visto col Parma con un unico cambio: la presenza di Romelu Lukaku da titolare. Lo scrive Sportmediaset anticipando quelle che saranno le scelte di formazione di Conte per domenica.