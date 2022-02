Cagliari show, un dato lo conferma: girone di ritorno super per Mazzarri

C'è un dato emblematico che racconta della crescita del Cagliari in questa seconda parte di stagione. La squadra allenata da Mazzarri ha ottenuto 12 punti nelle sette partite di Serie A del 2022, due in più rispetto a tutta la prima parte della stagione (10 in 19 gare). Conferma ulteriore del fatto che il Napoli ha affrontato una formazione in grande forma.