Cajuste si sblocca in Premier con un gran gol, ma non basta: l'Ipswich perde 4-2

Jens Lys Cajuste continua la sua ottima stagione in Premier League: oggi si è sbloccato trovando il primo gol in Premier League, e che gol... Riceve palla spalle alla porta, si gira con un controllo orientato ed evita l'avversario, poi se la sposta sul destro e la piazza all'incrocio dei pali con un tiro morbido. La perla del centrocampista in prestito dal Napoli non è bastata però all'Ipswich Town, che era sotto di tre gol nel punteggio, la gara è poi terminata 4-2 in favore del Nottingham Forrest.

