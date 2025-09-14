Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: apre la Roma, c'è il derby di Manchester
Non mancano le partite da poter vedere in televisione anche in data odierna, domenica 14 settembre 2025. Entrano nel vivo i fine settimana dei principali campionati europei. Di seguito tutti i vari incontri, con relativo canale di riferimento.
12.30 Roma-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Juventus Next Gen-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
13.30 Anversa-Gent (Campionato belga) - DAZN
14.00 Celta-Girona (Liga) - DAZN
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Atalanta-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Pisa-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Burnley-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
15.00 Virtus Entella-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Perugia-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
15.00 Inter U23-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
15.00 Cosenza-Catania (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
15.00 Atalanta U23-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
15.00 Bra-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
15.00 Trento-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Roma-Sassuolo (Serie A Women's Cup) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.15 Levante-Betis (Liga) - DAZN
17.15 PSG-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA e NOW
17.15 Sudtirol-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Borussia Moenchengladbach-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Manchester City-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
17.30 Vis Pesaro-Livorno (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Trapani-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Pro Patria-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.00 Sassuolo-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Osasuna-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
18.30 Anderlecht-Genk (Campionato belga) - DAZN
19.30 Empoli-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Salernitana-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Ternana-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Milan-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Rennes-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Barcellona-Valencia (Liga) - DAZN
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro