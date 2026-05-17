Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c’è Pisa-Napoli, si gioca la 37ª giornata di Serie A

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In questa domenica 17 maggio si gioca la 37ª giornata di Serie A. In campo alle ore 12 cinque sfide in contemporanea, tra cui il Napoli di scena a Pisa. Spazio alle 15 ad Inter-Verona, mentre alle 18 è il turno dell’Atalanta che ospita il Bologna. Tre gare in programma alle 20:45: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Si gioca in Serie c e sono tantissimi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.

11.00 Cagliari-Napoli (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.00 Zona Serie A - DAZN

12.00 Diretta Gol Serie A - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

12.00 Juventus-Fiorentina (Serie A) - DAZN,SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

12.00 Genoa-Milan (Serie A) - DAZN

12.00 Roma-Lazio (Serie A) - DAZN

12.00 Pisa-Napoli (Serie A) - DAZN

12.00 Como-Parma (Serie A) - DAZN,SKY SPORT (canale 253) e NOW

13.30 Manchester United-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

13.30 Anderlecht-Mechelen (Campionato belga) - DAZN

14.30 Heerenveen-Ajax (Eredivisie) - COMO TV

14.30 PSV-Twente (Eredivisie) - COMO TV

14.30 Zwolle-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV

14.30 NEC-Go Ahead Eagles (Eredivisie) - COMO TV

15.00 Inter-Verona (Serie A) - DAZN

15.00 Livingston-Kilmarnock (Campionato scozzese) - COMO TV

15.00 Napoli-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN

15.00 Ternana-Milan (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Elversberg-P. Munster (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.30 Hannover-Norimberga (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

16.00 Diretta Gol Premier League - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Brentford-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

16.00 Everton-Sunsderland (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

16.00 Wolverhampton-Fulham (Premier League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

16.00 Slaven Belupo-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - COMO TV

18.00 Atalanta-Bologna (Serie A) - DAZN

18.00 Parma-Juventus (Serie A femminile) - DAZN

18.00 Fiorentina-Lazio (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Newcastle-West Ham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Bruges-Union SG (Campionato belga) - DAZN

19.00 Siviglia-Real Madrid (Liga) - DAZN

19.00 Athletic-Celta (Liga) - DAZN

19.00 Elche-Getafe (Liga) - DAZN

19.00 Osasuna-Espanyol (Liga) - DAZN

19.00 Levante-Maiorca (Liga) - DAZN

19.00 Atletico Madrid-Girona (Liga) - DAZN

19.00 Oviedo-Alaves (Liga) - DAZN

19.00 Real Sociedad-Valencia (Liga) - DAZN

19.00 Rayo Vallecano-Villarreal (Liga) - DAZN

20.00 Catanzaro-Palermo (Playoff Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Salernitana-Ravenna (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.00 Casarano-Union Brescia (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.00 Potenza-Ascoli (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.45 Zona Serie A - DAZN

20.45 Cagliari-Torino (Serie A) - DAZN

20.45 Sassuolo-Lecce (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Udinese-Cremonese (Serie A) - DAZN

20.00 Lecco-Catania (Playoff Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Paris FC-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Lione-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.15 Barcellona-Betis (Liga) - DAZN

22.00 Argentinos Juniors-Belgrano (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV