Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c’è Pisa-Napoli, si gioca la 37ª giornata di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c’è Pisa-Napoli, si gioca la 37ª giornata di Serie ATuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questa domenica 17 maggio si gioca la 37ª giornata di Serie A. In campo alle ore 12 cinque sfide in contemporanea, tra cui il Napoli di scena a Pisa. Spazio alle 15 ad Inter-Verona, mentre alle 18 è il turno dell’Atalanta che ospita il Bologna. Tre gare in programma alle 20:45: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Si gioca in Serie c e sono tantissimi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.

11.00 Cagliari-Napoli (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.00 Zona Serie A - DAZN

12.00 Diretta Gol Serie A - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

12.00 Juventus-Fiorentina (Serie A) - DAZN,SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

12.00 Genoa-Milan (Serie A) - DAZN

12.00 Roma-Lazio (Serie A) - DAZN

12.00 Pisa-Napoli (Serie A) - DAZN

12.00 Como-Parma (Serie A) - DAZN,SKY SPORT (canale 253) e NOW

13.30 Manchester United-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

13.30 Anderlecht-Mechelen (Campionato belga) - DAZN

14.30 Heerenveen-Ajax (Eredivisie) - COMO TV

14.30 PSV-Twente (Eredivisie) - COMO TV

14.30 Zwolle-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV

14.30 NEC-Go Ahead Eagles (Eredivisie) - COMO TV

15.00 Inter-Verona (Serie A) - DAZN

15.00 Livingston-Kilmarnock (Campionato scozzese) - COMO TV

15.00 Napoli-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN

15.00 Ternana-Milan (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Elversberg-P. Munster (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.30 Hannover-Norimberga (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

16.00 Diretta Gol Premier League - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Brentford-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

16.00 Everton-Sunsderland (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

16.00 Wolverhampton-Fulham (Premier League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

16.00 Slaven Belupo-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - COMO TV

18.00 Atalanta-Bologna (Serie A) - DAZN

18.00 Parma-Juventus (Serie A femminile) - DAZN

18.00 Fiorentina-Lazio (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Newcastle-West Ham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Bruges-Union SG (Campionato belga) - DAZN

19.00 Siviglia-Real Madrid (Liga) - DAZN

19.00 Athletic-Celta (Liga) - DAZN

19.00 Elche-Getafe (Liga) - DAZN

19.00 Osasuna-Espanyol (Liga) - DAZN

19.00 Levante-Maiorca (Liga) - DAZN

19.00 Atletico Madrid-Girona (Liga) - DAZN

19.00 Oviedo-Alaves (Liga) - DAZN

19.00 Real Sociedad-Valencia (Liga) - DAZN

19.00 Rayo Vallecano-Villarreal (Liga) - DAZN

20.00 Catanzaro-Palermo (Playoff Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Salernitana-Ravenna (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.00 Casarano-Union Brescia (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.00 Potenza-Ascoli (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.45 Zona Serie A - DAZN

20.45 Cagliari-Torino (Serie A) - DAZN

20.45 Sassuolo-Lecce (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Udinese-Cremonese (Serie A) - DAZN

20.00 Lecco-Catania (Playoff Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Paris FC-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Lione-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.15 Barcellona-Betis (Liga) - DAZN

22.00 Argentinos Juniors-Belgrano (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV