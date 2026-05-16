Xabi Alonso riparte dalla Premier: accordo con il Chelsea, manca solo l’annuncio

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Le indiscrezioni riportano che l’intesa tra le parti sarebbe ormai praticamente definita. Accordo raggiunto tra le parti peer un contratto di 4 anni

Xabi Alonso è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Chelsea. Secondo quanto riportato da David Ornstein, giornalista di The Athletic, il club londinese avrebbe deciso di puntare su di lui per un progetto a lungo termine, accelerando le operazioni proprio in questi giorni. Alonso, 44 anni, avrebbe già compiuto un passo decisivo verso l’accordo definitivo dopo aver visitato Londra all’inizio della scorsa settimana e aver dato la propria disponibilità al trasferimento.

Accordo imminente e contratto quadriennale

Le indiscrezioni riportano che l’intesa tra le parti sarebbe ormai praticamente definita. Accordo raggiunto tra le parti peer un contratto di 4 anni: l’annuncio è imminente. L’ufficialità potrebbe quindi arrivare a breve, con il Chelsea pronto ad affidargli la guida tecnica per le prossime quattro stagioni, segnando così l’inizio di una nuova era sotto la sua gestione.