Ufficiale Trionfo Benevento! Cala il poker al Vicenza e conquista la Supercoppa Serie C

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Due gol per tempo e il Benevento espugna il Menti di Vicenza, conquistando la Supercoppa di Serie C.

Due gol per tempo e il Benevento espugna il Menti di Vicenza, conquistando la Supercoppa di Serie C. Un successo netto per la squadra guidata da Antonio Floro Flores, subentrato a stagione in corso, che può così festeggiare il secondo titolo stagionale dopo la vittoria del Girone C di Serie C.

Nel primo tempo il Benevento indirizza subito la partita: Lamesta avvia e finalizza l’azione dell’1-0 con un facile tap-in da pochi passi dopo la conclusione di Salvemini. Il raddoppio arriva ancora grazie alla collaborazione tra i due, con l’attaccante che serve l’esterno, bravo a battere Gagno sul primo palo. Il Vicenza prova a reagire nel finale di frazione con Stuckler, che però non trova la porta su un cross da calcio d’angolo di Costa.

Ripresa di orgoglio del Vicenza e dominio finale del Benevento

Nella ripresa i padroni di casa passano al 4-4-2 e mostrano maggiore intensità, ma senza riuscire a riaprire la gara. Talarico colpisce un clamoroso incrocio dei pali, mentre Scognamillo salva più volte la difesa ospite e Capello sfiora il gol con un tiro a giro terminato di poco a lato. Il Benevento, però, resta cinico e nel finale dilaga: Salvemini firma il 3-0 a dieci minuti dalla fine su assist di Tumminello, poi Lamesta completa la doppietta personale con il poker all’86’ grazie a un destro imprendibile per Cragno. Nel recupero arriva soltanto il gol della bandiera del Vicenza con Caferri, che colpisce anche la traversa prima di battere Vannucchi, rendendo solo leggermente meno amara la sconfitta dei biancorossi.

Supercoppa Serie C

Prima partita

Arezzo-Vicenza 2-5

39' e 43' Morra (V), 69' e 76' Stuckler (V), 72' Gigli (A), 89' Di Chiara (A), 90'+3' aut. Casarosa (V)

Seconda partita

Benevento-Arezzo 1-0

33' rig. Salvemini

Terza partita

Vicenza-Benevento 1-4

32', 35' e 86' Lamesta (B), 83' Salvemini (B), 90'+1' Caferri (V)

Classifica: Benevento 6, Vicenza 3, Arezzo 0