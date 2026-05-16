Playoff Serie B, beffa Juve Stabia: il Monza fa 2-2 al 90’ nella semifinale d’andata
Finisce in parità la prima semifinale d’andata dei playoff di Serie B. Il Monza, dopo essere andato sotto per 2-0 sul campo della Juve Stabia, riesce a rimontare nel finale e strappa un pareggio prezioso in vista del ritorno, in programma tra sette giorni. La gara si è accesa soprattutto nella ripresa, dopo un primo tempo povero di occasioni: i brianzoli hanno provato a rendersi pericolosi con diversi cross respinti dalla difesa, mentre i campani hanno risposto con una doppia conclusione di Leone nel finale di frazione.
La rimonta del Monza e le proteste finali
Nella ripresa la partita cambia volto. La Juve Stabia entra con maggiore intensità e trova il vantaggio poco prima dell’ora di gioco con Mosti, bravo a sfruttare un assist perfetto di Cacciamani per firmare l’1-0. Lo stesso giocatore sfiora subito il raddoppio, impegnando Thiam, prima che al 70’ arrivi il 2-0: ancora Cacciamani protagonista con un altro assist, questa volta per la testa di Okoro.
Il Monza sembra in difficoltà, ma reagisce alla prima vera occasione e accorcia le distanze con Carboni, servito da Petagna, che batte Confente non impeccabile nell’occasione. Il gol riaccende i biancorossi, che nel finale trovano anche il pareggio con Delli Carri, bravo a sfruttare un errore della retroguardia campana. Nel finale non mancano le proteste della Juve Stabia per una punizione contestata da cui nasce la rete del 2-2.
Semifinali Play Off Serie B
Gare d’andata
Sabato 16 maggio
Juve Stabia-Monza 2-2
58' Mosti (J), 68' Okoro (J), 77' Carboni (M), 90' Delli Carri (M)
Domenica 17 maggio
Catanzaro-Palermo ore 20:00
Gare di ritorno
Martedì 19 maggio
Monza-Juve Stabia ore 20:00
Mercoledì 20 maggio
Palermo-Catanzaro ore 20:00
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Pisa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro