Live Diretta Pisa-Napoli, pre-partita: Conte con una novità di formazione

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Pisa-Napoli, 37ª giornata di Serie A all'Arena Garibaldi. Antonio Conte a caccia della matematica Champions, Politano squalificato. Hiljemark già retrocesso

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Il Pisa è crollato sotto i colpi di una Cremonese affamata di punti con una vera e propria debacle. Nelle ultime dieci giornate una sola vittoria e nove sconfitte: un trend spaventosamente negativo, sotto la Torre si fatica a trovare motivazioni per dare un senso a questo scorcio finale. I nerazzurri hanno perso dodici delle diciotto gare casalinghe disputate in questa Serie A: nessuna squadra nei principali dieci campionati europei 2025/26 ha fatto peggio.

Il Napoli è reduce dalla sconfitta contro il Bologna, nonché il secondo ko nelle ultime tre gare al Maradona. Una battuta d'arresto che non compromette nulla, ma ora la squadra di Antonio Conte è chiamata a chiudere la pratica: vincere senza guardare agli altri quattro risultati in contemporanea delle partite per la Champions League.

Per chiudere ufficialmente i giochi senza guardare a quello che faranno gli altri, al Napoli servono assolutamente i tre punti nell'ultima trasferta della stagione in quel di Pisa, squadra già virtualmente retrocessa in Serie B dopo un solo anno di permanenza nella massima serie. I partenopei sbarcano in Toscana per acquisire la matematica qualificazione in Champions League, mentre i padroni di casa vogliono chiudere al meglio la stagione davanti al proprio pubblico. Dopo la lunga questione, alla fine è arrivato il verdetto: all'Arena Garibaldi - così come le altre quattro gare - si giocherà alle ore 12:00.

Amici di Tutto Napoli, buona domenica e benvenuti alla diretta testuale di Pisa-Napoli!