Hiljemark come Conte: niente conferenza alla vigilia di Pisa-Napoli

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Anche in questa occasione, però, il tecnico nerazzurro ha scelto di non presentarsi davanti ai media alla vigilia della gara.

Il conto alla rovescia per Pisa-Napoli è ormai agli sgoccioli. Gli azzurri saranno impegnati domani alle 12:00 contro la formazione guidata da Oscar Hiljemark, già matematicamente retrocessa in Serie B. Anche in questa occasione, però, il tecnico nerazzurro ha scelto di non presentarsi davanti ai media alla vigilia della gara che si disputerà all’Arena Garibaldi.

Hiljemark, niente conferenza alla vigilia della sfida al Napoli

La decisione non è una novità in casa Pisa: si tratta infatti di una linea ormai consolidata. Quella contro il Napoli sarà la sesta partita consecutiva senza conferenza stampa prepartita, dopo gli episodi già registrati contro Milan, Juventus, Roma, Parma e Cremonese. Una scelta che richiama quanto fatto anche da Antonio Conte: l’ultima conferenza del tecnico risale al 17 ottobre, alla vigilia di Torino-Napoli, gara valida per la settima giornata. Da quel momento, l’allenatore ha progressivamente rinunciato agli appuntamenti ufficiali con la stampa nel pre-partita.