Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ecco dove vedere la finale di Champions League
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I campionati sono finiti, ma la Champions League no. Stasera l'ultimo atto alla Puskas Arena di Budapest tra Paris Saint-Germain e Arsenal.
I campionati sono finiti, ma la Champions League no. Stasera l'ultimo atto alla Puskas Arena di Budapest tra Paris Saint-Germain e Arsenal. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport o in streaming su Now Tv. Sarà l'unica partita in programma e visibile in televisione.
- 18.00 PSG-Arsenal (Finale Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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