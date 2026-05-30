Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ecco dove vedere la finale di Champions League

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I campionati sono finiti, ma la Champions League no. Stasera l'ultimo atto alla Puskas Arena di Budapest tra Paris Saint-Germain e Arsenal.

I campionati sono finiti, ma la Champions League no. Stasera l'ultimo atto alla Puskas Arena di Budapest tra Paris Saint-Germain e Arsenal. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport o in streaming su Now Tv. Sarà l'unica partita in programma e visibile in televisione.

- 18.00 PSG-Arsenal (Finale Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW