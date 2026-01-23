Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 22ª giornata di Serie A

vedi letture

In questo venerdì 23 gennaio si gioca il primo anticipo del 22esimo turno di Serie A. In campo alle 20.45 la sfida tra Inter e Pisa a San Siro. Si gioca anche in Serie B, C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.

20.00 Auxerre-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.30 St. Pauli-Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

20.30 Carrarese-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Triestina-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Giugliano-Cavese (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Inter-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Standard Liegi-Gent (Campionato belga) - DAZN

21.00 Levante-Elche (Liga) - DAZN