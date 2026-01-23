Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 22ª giornata di Serie A
TuttoNapoli.net
In questo venerdì 23 gennaio si gioca il primo anticipo del 22esimo turno di Serie A. In campo alle 20.45 la sfida tra Inter e Pisa a San Siro. Si gioca anche in Serie B, C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.
20.00 Auxerre-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.30 St. Pauli-Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
20.30 Carrarese-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Triestina-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Giugliano-Cavese (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Inter-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Standard Liegi-Gent (Campionato belga) - DAZN
21.00 Levante-Elche (Liga) - DAZN
Pubblicità
Notizie
Copertina PodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..." di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
25 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Juventus
|Napoli
In primo piano
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
Redazione Tutto Napoli.netLiveCopenaghen-Napoli 1-1 (McTominay 39', Larsson 71'): Buongiorno condanna gli azzurri al pari
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Non piangiamo per le assenze, ma calendario è assurdo! Mercato? Sintonia col club"
Pierpaolo MatroneSSCNapoli, Canonico: “Staff d’alto livello! Lukaku pronto, decide Conte. Neres, non solo distorsione. Su KDB, Anguissa e Gilmour…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’inquietante ‘Chiedetelo al dottore’ di Conte, la sconvolgente richiesta alla società e il top player a gennaio
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com