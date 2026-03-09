Prima pagina Il derby di Milano è rossonero, CdS: "L'allegrata"

vedi letture

“L’Allegrata”. È questo il titolo principale scelto dal Corriere dello Sport per la prima pagina di oggi. Il riferimento è al successo nel derby conquistato dal Milan di Massimiliano Allegri, che ha battuto 1-0 l’Inter riaccendendo la corsa Scudetto quando mancano dieci giornate al termine del campionato. Il Milan si porta a sette punti dai nerazzurri e continua a credere nella rimonta. Decisiva la rete di Pervis Estupiñán, che ha condannato l’Inter, già sconfitta in precedenza contro la squadra di Allegri lo scorso 23 novembre.

Spazio anche agli altri risultati della domenica di Serie A. Il Genoa allenato da Daniele De Rossi ha superato 2-1 la Roma, con Junior Messias e Vitinha protagonisti della vittoria rossoblù, rendendo vano il tentativo giallorosso nonostante il gol di Evan Ndicka.