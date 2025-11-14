Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: qual. Mondiali, in campo Lang e Lobotka
In questo venerdì 14 novembre, proseguono gli impegni delle nazionali con i match di qualificazioni ai Mondiali del 2026 della zona europea. Alle 20:45 in campo Stanislav Lobotka in Slovacchia-Irlanda del Nord e Noa Lang in Polonia-Olanda. Di seguito la programmazione in tv.
VENERDÌ 14 NOVEMBRE
13.30 Zambia-Mali (Mondiali Under 17) - FIFA+
13.30 Portogallo-Belgio (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.00 Svizzera-Egitto (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.30 Francia-Colombia (Mondiali Under 17) - FIFA+
15.45 Argentina-Messico (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.00 Polonia-Italia (Qualificazioni Europei Under 21) - RAI 2
16.15 Irlanda-Canada (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Brasile-Paraguay (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Stati Uniti-Marocco (Mondiali Under 17) - FIFA+
18.00 Finlandia-Malta (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.30 Italia-Portogallo Under 20 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
20.30 Arezzo-Bra (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Forlì-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Lussemburgo-Germania (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
