Quando rientrano De Bruyne e Gilmour? Le ultime sui tempi di recupero

Oggi alle 19:20Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli resta alla finestra per Kobbie Mainoo, ma le decisioni del Manchester United procedono a rilento: pesano l’infortunio al polpaccio del giovane inglese, quello di Bruno Fernandes e alcuni impegni legati alla Coppa d’Africa.

Sul fronte infermeria, Billy Gilmour tornerà a metà febbraio dopo la pubalgia, mentre Kevin De Bruyne ha tolto le stampelle: il rientro in campo resta difficile prima dell’inizio di marzo. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.