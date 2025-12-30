Conte alla Piscina Scandone per la partita del Settebello: "Qui per l'amicizia col CT"

La pallanuoto ha chiuso simbolicamente il 2025 sportivo napoletano con una serata speciale alla Scandone, impreziosita dalla presenza di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, accompagnato da moglie e figlia, ha assistito al test tra Settebello e Montenegro sugli spalti del Centro Federale Felice Scandone.

L’allenatore azzurro ha salutato il ct Sandro Campagna e Dejan Savic, oggi alla guida dei montenegrini, ricevendo in dono un pallone autografato dalla Nazionale. Secondo Repubblica, Conte ha spiegato: “Sono qui per l’amicizia che mi lega a Campagna”