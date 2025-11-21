Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Serie B, C e tanti appuntamenti internazionali

vedi letture

In questo venerdì 21 novembre si gioca in Serie B e C e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

13.30 Austria-Giappone (Mondiali Under 17) - FIFA+

14.30 Italia-Burkina Faso (Mondiali Under 17) - RAI SPORT e FIFA+

15.45 Portogallo-Svizzera (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.45 Marocco-Brasile (Mondiali Under 17) - FIFA+

18.30 Al Ahli-Al Qadsiah (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

18.30 Hertha Berlino-Eintracht Braunschweig (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Union Berlino-Amburgo (Bundesliga femminile) - DAZN

20.30 Catanzaro-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Mainz-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW

20.30 Audace Cerignola-Crotone (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Bra-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Pro Patria-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Nizza-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Valencia-Levante (Liga) - DAZN

21.30 Atletico Clube de Portugal-Benfica (Taça de Portugal) - COMO TV