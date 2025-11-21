Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Serie B, C e tanti appuntamenti internazionali
In questo venerdì 21 novembre si gioca in Serie B e C e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
13.30 Austria-Giappone (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.30 Italia-Burkina Faso (Mondiali Under 17) - RAI SPORT e FIFA+
15.45 Portogallo-Svizzera (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Marocco-Brasile (Mondiali Under 17) - FIFA+
18.30 Al Ahli-Al Qadsiah (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
18.30 Hertha Berlino-Eintracht Braunschweig (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.30 Union Berlino-Amburgo (Bundesliga femminile) - DAZN
20.30 Catanzaro-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Mainz-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
20.30 Audace Cerignola-Crotone (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Bra-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Pro Patria-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Nizza-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Valencia-Levante (Liga) - DAZN
21.30 Atletico Clube de Portugal-Benfica (Taça de Portugal) - COMO TV
