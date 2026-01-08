Clamoroso Gazzetta - Aia non fermerà Marchetti-Marini: “Braccio Buongiorno é punibile”

Un turno infrasettimanale di calcio che lascia strascichi soprattutto sul fronte arbitrale. Le decisioni prese all’Olimpico in Lazio-Fiorentina non sono passate inosservate ai vertici, tanto da portare a una sospensione temporanea – uno o due turni – per Simone Sozza, Ivano Pezzuto e Daniele Prontera, rispettivamente arbitro, Var e Avar della gara. Il nodo principale è il rigore non concesso alla Lazio per la trattenuta evidente di Marin Pongracic su Mario Gila, giudicata punibile e funzionale a fermare l’azione. Dubbi anche sul penalty assegnato nel finale alla Fiorentina: Albert Gudmundsson accentua il movimento, il contatto c’è ma non convince del tutto.

Diversa la valutazione su Verona-Napoli: Matteo Marchetti e Valerio Marini promossi. Corretta - secondo i vertici AIA - l’interpretazione sul rigore per il braccio “scomposto” di Alessandro Buongiorno, così come l’annullamento del gol di Rasmus Højlund: dalle immagini di Lissone il controllo col braccio appare immediato. Una giornata non disastrosa, ma con errori che pesano. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online.