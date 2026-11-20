Calcio in Tv, dove vedere le gare trasmesse oggi: la programmazione completa

Dalla Serie B alla Serie C, passando per Bundesliga, Liga e calcio internazionale: ecco tutte le partite in programma oggi.

Il programma calcistico di oggi, venerdì 20 novembre, propone diversi appuntamenti tra campionati italiani e competizioni internazionali. Spazio alla Serie B e alla Serie C, con le sfide Verona-Cesena, Casertana-Salernitana e Trento-Cittadella, ma anche al grande calcio europeo con Bundesliga, Liga e Ligue 1. Non mancano gli impegni internazionali, tra cui Al Ahli-Al Nassr, mentre in serata riflettori puntati anche sulla sfida tra Bayern e Colonia.

Calcio in TV oggi: tutte le partite del 20 novembre e i canali per seguirle

Ecco il programma completo degli incontri trasmessi oggi in diretta televisiva e streaming:

Ore 16:00 – Italia-Giamaica (Qualificazioni Europei Under 17): Rai Sport.

Ore 18:30 – Al Ahli-Al Nassr (Saudi League): Sportitalia e Como TV.

Ore 18:30 – Arminia Bielefeld-Magdeburgo (Zweite Bundesliga): Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 253) e NOW.

Ore 20:30 – Verona-Cesena (Serie B): DAZN e Lab Channel.

Ore 20:30 – Casertana-Salernitana (Serie C): Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e NOW.

Ore 20:30 – Trento-Cittadella (Serie C): Sky Sport Mix, Sky Sport (canale 252) e NOW.

Ore 20:30 – Bayern-Colonia (Bundesliga): Sky Sport Arena e NOW.

Ore 20:45 – Troyes-Le Havre (Ligue 1): Ligue 1+.

Ore 21:00 – Athletic-Espanyol (Liga): DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky).

Ore 21:45 – Porto-Paredes (Taça de Portugal): Como TV.