Caos a Garibaldi, treno del Napoli fermo sui binari: club deve decidere se tornare indietro

Caos a Piazza Garibaldi, dove ci sono presenti migliaia di tifosi che attendono il ritorno dei campioni. La situazione, però, è in costante evoluzione: al momento apprendiamo che il treno del Napoli è praticamente fermo sui binari, in attesa di comunicazioni precise. Il club, infatti, sta valutando l'eventualità di tornare indietro e fermare nuovamente ad Afragola, di fatto evitando definitivamente le ressa formatasi in città. Il tutto sarà deciso proprio in questi minuti, con la Polizia che continua a presidiare in assetto anti sommossa.