Cos'ha fatto ADL dopo il furto di Bergamo? Mediaset svela la mossa con la FIGC
Secondo quanto riportato da Mediaset, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe reagito con grande irritazione agli episodi arbitrali di Atalanta-Napoli, nonostante la decisione di non parlare pubblicamente dei torti subiti dalla squadra azzurra nella sfida contro gli uomini di Raffaele Palladino.
Nel corso del pomeriggio, il patron azzurro avrebbe contattato telefonicamente il numero uno della FIGC, Gabriele Gravina. Al momento non sono noti i contenuti né i toni della conversazione, ma la chiamata sarebbe legata alle polemiche nate dopo la direzione arbitrale del match.
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
