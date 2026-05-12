Caos Roma-Lazio: Lega Serie A fa ricorso al Tar! De Siervo: "Serenità"

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L’eventuale spostamento di Roma-Lazio avrebbe inevitabili ripercussioni anche su altre quattro partite decisive nella corsa europea.

La Lega Serie A ha deciso di opporsi alla decisione della Prefettura di Roma, che ha disposto lo spostamento del derby Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle 20.45 per motivi di ordine pubblico. La partita era inizialmente prevista per domenica 17 maggio alle 12.30, come comunicato nel calendario ufficiale della 37ª giornata di campionato. Per questo motivo, gli uffici della Lega stanno preparando un ricorso urgente al Tar del Lazio, con l’obiettivo di ottenere la sospensione del provvedimento e mantenere invariata la programmazione originaria del derby capitolino.

La Lega difende la contemporaneità

L’eventuale spostamento di Roma-Lazio avrebbe inevitabili ripercussioni anche su altre quattro partite decisive nella corsa europea: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina. Secondo il regolamento della Serie A, infatti, nelle ultime due giornate deve essere garantita la contemporaneità tra le squadre impegnate per gli stessi obiettivi di classifica. La Lega intende far valere proprio questo principio davanti al Tar, sostenendo inoltre che disputare cinque partite in contemporanea il lunedì sera potrebbe creare ulteriori criticità anche dal punto di vista della sicurezza pubblica. In attesa della decisione del tribunale amministrativo, il calendario della 37ª giornata rimarrà invariato. Nel frattempo, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, presente a Roma per la finale di Coppa Italia, ha commentato la situazione con una sola parola: “Serenità”.