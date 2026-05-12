Inchiesta arbitri, anche Zazzaroni in Procura: sentito come testimone

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La Procura continua così la raccolta di testimonianze considerate utili per ricostruire il quadro complessivo della vicenda.

A Milano proseguono gli interrogatori nell’ambito dell’inchiesta sul sistema arbitrale italiano. Nella giornata di oggi è stato ascoltato in Procura Ivan Zazzaroni, noto giornalista sportivo, opinionista televisivo e direttore del Corriere dello Sport. Zazzaroni si è presentato negli uffici del pubblico ministero Maurizio Ascione in qualità di testimone, nell’ambito delle indagini che stanno cercando di fare chiarezza su presunti condizionamenti e irregolarità legati al mondo arbitrale. La Procura continua così la raccolta di testimonianze considerate utili per ricostruire il quadro complessivo della vicenda. A riportarlo è il Quotidiano Nazionale.

L’inchiesta tra VAR e presunte designazioni pilotate

Nella giornata di ieri era stato invece ascoltato l’avvocato amministrativista Giancarlo Viglione, legale della FIGC e responsabile delle Relazioni istituzionali e dell’Ufficio legislativo. La sua testimonianza avrebbe fornito agli investigatori uno “spaccato importante” sul tema delle presunte “bussate” alla sala VAR durante la scorsa stagione di Serie A, episodio che rappresenta uno dei filoni principali dell’inchiesta e che riguarderebbe possibili tentativi di influenzare le decisioni arbitrali. L’altro fronte investigativo riguarda invece sospette designazioni pilotate a favore dell’Inter. Al momento non risultano indagati dirigenti o rappresentanti di club: gli unici iscritti nel registro degli indagati sarebbero arbitri e addetti VAR.