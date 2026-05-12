Alisson unica nota positiva: numeri già al top, il riscatto è scontato

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In una serata estremamente deludente per il Napoli, sconfitto dal Bologna allo stadio Maradona, una delle poche note positive è stata ancora una volta la prestazione di Alisson Santos. L’esterno brasiliano si è confermato il giocatore più pericoloso e brillante della squadra di Antonio Conte, risultando spesso l’unico capace di creare superiorità numerica e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Gran parte delle azioni offensive degli azzurri nasce ormai dalle sue accelerazioni e dai suoi spunti nell’uno contro uno, situazione che il Napoli cerca costantemente di sfruttare durante la partita. Anche contro il Bologna, infatti, il brasiliano ha dimostrato di poter cambiare il ritmo della gara ogni volta che entra in possesso del pallone.

Alisson Santos sempre più leader del Napoli

Il gol del momentaneo 2-2 contro il Bologna rappresenta soltanto l’ultima conferma dell’ottimo momento vissuto da Alisson Santos. Da quando ha conquistato stabilmente una maglia da titolare, il brasiliano ha trovato due reti nelle ultime tre partite disputate contro Cremonese, Como e Bologna, numeri che certificano la sua crescita costante. Il rendimento complessivo è altrettanto significativo: quattro gol in appena 746 minuti giocati con la maglia del Napoli. Arrivato a gennaio dallo Sporting CP con la formula del prestito oneroso da 3,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni, il brasiliano ha già convinto pienamente la società azzurra. Il club partenopeo lo considera infatti uno dei punti fermi su cui costruire il futuro progetto tecnico, grazie alle sue qualità tecniche, alla personalità mostrata in campo e alla capacità di incidere nei momenti decisivi.