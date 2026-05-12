Prima pagina

Napoli ancora sconfitto in casa, Il Mattino: "La festa Champions va di traverso"

Napoli ancora sconfitto in casa, Il Mattino: "La festa Champions va di traverso"
Oggi alle 09:10Notizie
di Antonio Noto
"Doccia gelata al Maradona: vince il Bologna e il Napoli si complica la vita. Di Lorenzo segna e riapre la gara, ma non basta".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con la sconfitta interna del Napoli contro il Bologna che rimanda la qualificazione matematica alla prossima Champions League per la squadra di Antonio Conte: "La festa Champions va di traverso. Doccia gelata al Maradona: vince il Bologna e il Napoli si complica la vita. Di Lorenzo segna e riapre la gara, ma non basta". Di seguito la prima pagina integrale.