Hojlund nel deserto: non ha occasioni, 0 tiri nello specchio nelle ultime 6 gare

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L’ultimo tiro in porta risale addirittura al 14 marzo, nella sfida contro il Lecce.

Nonostante l'assist di ieri per il momentaneo 2-2 di Alisson contro il Bologna, momento non facile per Rasmus Hojlund. Nelle ultime sei partite disputate, infatti, l’ex giocatore del Manchester United non ha fatto registrare neppure un tiro nello specchio della porta, dato che evidenzia le difficoltà offensive vissute nelle ultime settimane. L’ultimo tiro in porta risale addirittura al 14 marzo, nella sfida contro il Lecce, partita nella quale il centravanti era riuscito anche a trovare la rete del momentaneo vantaggio azzurro.

Numeri negativi

Le statistiche stagionali confermano il periodo complicato attraversato dal danese, che fatica a incidere con continuità nel gioco offensivo del Napoli. Un dato particolarmente significativo riguarda la media di tiri tentati a partita: l’ex Atalanta occupa infatti soltanto il settantesimo posto nella classifica della Serie A, numeri decisamente inferiori rispetto alle aspettative riposte su di lui a inizio stagione. Una situazione che fotografa il difficile rendimento offensivo vissuto dal giocatore negli ultimi mesi.