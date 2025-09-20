Caressa e Zazzaroni concordano nel pronostico: per entrambi il Napoli batterà il Pisa

Nel consueto spazio dedicato ai pronostici del sabato su Radio Deejay, all’interno del programma Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono espressi sulla sfida tra Napoli e Pisa, valida per la quarta giornata di Serie A.

Sia il giornalista di Sky Sport che il direttore del Corriere dello Sport sono concordi: al Maradona sarà il Napoli di Antonio Conte a conquistare i tre punti. Nessun dubbio, dunque, per i due giornalisti, che vedono gli azzurri nettamente favoriti nel match di lunedì sera.