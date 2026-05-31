Prima pagina
Caso De Bruyne, Tuttosport dedica spazio anche al Napoli: il titolo sul belga
"Dusan, fai un gesto da Juve": parole di Marco Tardelli, riprese oggi in prima pagina da Tuttosport. Intervistato dal quotidiano torinese, l'ex campione del mondo dice: "Dusan è in debito. Un danno perderlo, ma lui dovrebbe accettare il taglio dell'ingaggio. Spalletti non ha colpe: alla dirigenza, invece, mancano credibilità, passione e more per questi colori".
Spazio anche al Napoli in taglio basso, con le dichiarazioni di Kevin De Bruyne contro Antonio Conte dopo l'addio di quest'ultimo al Napoli: "Conte via? Sono felice. Mai giocato nel mio ruolo".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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Copertina De Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…” di Davide Baratto
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