Prima pagina Caso De Bruyne, Tuttosport dedica spazio anche al Napoli: il titolo sul belga

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"Dusan, fai un gesto da Juve": parole di Marco Tardelli, riprese oggi in prima pagina da Tuttosport. Intervistato dal quotidiano torinese, l'ex campione del mondo dice: "Dusan è in debito. Un danno perderlo, ma lui dovrebbe accettare il taglio dell'ingaggio. Spalletti non ha colpe: alla dirigenza, invece, mancano credibilità, passione e more per questi colori".

Spazio anche al Napoli in taglio basso, con le dichiarazioni di Kevin De Bruyne contro Antonio Conte dopo l'addio di quest'ultimo al Napoli: "Conte via? Sono felice. Mai giocato nel mio ruolo".