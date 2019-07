Caso social, avvistata Wanda Nara in città. Radio Marte: "È stata a Napoli, cerca casa con Icardi"

Wanda Nara è stata a Napoli. A svelarlo è Raffaele Auriemma, che ha spiegato come un tifoso gli abbia inviato una foto in cui si vede la compagna ed agente di Mauro Icardi in una stazione, che secondo alcuni era quella di Napoli ma che in realtà era quella di Milano. Lo stesso Auriemma ha poi chiarito: “Wanda Nara nella foto che è stata diffusa sui social era a Milano, ma stava prendendo il treno per Napoli". Sul sito Gonfialarete.com arrivano poi maggiori dettagli: "La famiglia Icardi, per quello che ne sappiamo, sta cercando un appartamento a Napoli. Non sappiamo se avrà intenzione di investire o meno ma non aveva nessun appuntamento con membri della società azzurra".