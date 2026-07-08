Ufficiale Nello staff del Torino arriva un ex Napoli: nuova esperienza per Tiberio Ancora

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L'ex personal trainer e nutrizionista del Napoli inizia una nuova avventura in Serie A dopo l'esperienza nello staff di Antonio Conte.

Nuova esperienza in Serie A per Tiberio Ancora. L'ex personal trainer e nutrizionista del Napoli ha raggiunto l'accordo con il Torino, che rappresenterà la sua prossima tappa professionale. La conferma è arrivata direttamente dallo stesso Ancora attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social.

L'annuncio sui social di Tiberio Ancora al Torino

"Inizio di una nuova avventura", ha scritto Ancora su Instagram, accompagnando il messaggio con un'immagine che richiama il Torino. Il preparatore aveva fatto parte dello staff di Antonio Conte nella stagione 2024/25, conclusa con la conquista del quarto Scudetto della storia del Napoli. Dopo l'addio al club azzurro nella scorsa estate, per lui si apre ora un nuovo capitolo in granata, dove metterà la propria esperienza al servizio dello staff tecnico del Torino.