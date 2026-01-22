Ufficiale Castel Volturno, il report del club dopo l'allenamento congiunto con il Savoia

Due giorni dopo il pareggio di Copenaghen in Champions League e a tre giorni dal big match di Serie A contro la Juventus, il Napoli si è allenato a Castel Volturno, organizzando un test congiunto con il Savoia. Di seguito il report del club:

"Dopo il match di Champions gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro la Juventus. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".