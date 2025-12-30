Ufficiale
Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte
A cinque giorni da Lazio-Napoli, match valido per la diciottesima giornata di campionato, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra di Antonio Conte si è allenata stamattina al Training Center di Castel Volturno. Di seguito il report pubblicato dal club:
"Dopo la vittoria esterna contro la Cremonese, gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro la Lazio, domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro atletico".
Pubblicità
Notizie
Copertina Radio TNAnguissa anticipa leggermente i tempi di recupero: il piano per il rientro di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
Antonio NotoElmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com