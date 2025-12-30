Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

A cinque giorni da Lazio-Napoli, match valido per la diciottesima giornata di campionato, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra di Antonio Conte si è allenata stamattina al Training Center di Castel Volturno. Di seguito il report pubblicato dal club:

"Dopo la vittoria esterna contro la Cremonese, gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro la Lazio, domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro atletico".