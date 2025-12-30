Ogni volta che segna Hojlund, viene da farsi una domanda

"A vederlo giocare, con quella forza esplosiva e i fulmini nelle gambe, viene da chiedersi il perché della scelta dello United. Chiara come il sole, invece, quella del ds Manna di puntare su di lui dopo l’infortunio di Lukaku: Hojlund è il futuro ma è anche il presente". Il Corriere dello Sport oggi in edicola si interroga.

Lo fa parlando della punta che sta segnando gol a raffica con il Napoli. Sono nove, al momento, con tre doppiette e già due assist all'attivo. Mai così bene in carriera per il 22enne danese che sta sorprendendo tutti. Ennesima operazione vincente per il Napoli, ennesimo affare concluso con lo United che invece, come per McTominay, ha salutato a cuor leggero un giocatore che forse poteva tornare utile. Poco male, se lo gode il Napoli. Se lo gode Conte.