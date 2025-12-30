Ufficiale La SSCNapoli apre al calcio femminile: invito alle giovani calciatrici per un provino

La SSC Napoli apre ufficialmente le porte al calcio femminile giovanile. Con un annuncio pubblicato sui canali social ufficiali (X), il club azzurro ha invitato le calciatrici interessate a partecipare alle selezioni femminili, riservate alle categorie Under 12, Under 13, Under 15 e Under 17. “È il tuo momento! Ti aspettiamo il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 allo Stadio Borsellino di Volla”, il messaggio diffuso dal Napoli.

Va chiarito che l’attuale Napoli Femminile, iscritta alla Serie A Women 2025/2026, è una società distinta e separata dalla SSC Napoli. Un primo passo, però, che lascia intravedere nuove prospettive per il settore femminile azzurro.